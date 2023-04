🎥 Het Bos van Wallers zorgt opnieuw voor chaos met verschillende opgaves van grote namen

In het Bos van Wallers was er een zware valpartij. Er waren verschillende slachtoffers, waaronder de titelverdediger Dylan van Baarle.

Bijna elk jaar zorgt de strook in het Bos van Wallers voor de nodige chaos. Ook voor deze editie. Er was een massale valpartij. Onder meer Dylan van Baarle, Kasper Asgreen en Matej Mohoric waren bij die val betrokken.

Titelverdediger van Baarle kon niet verder. Zo liet Jumbo-Visma weten.

Unfortunately, Dylan had to abandon the race after his crash… 🤕 Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 9, 2023

Net als Kasper Asgreen. De Deen beleefde een echte pechdag en moest de 1e kilometers op de kasseien lange tijd achtervolgen. Eens aangesloten was er dan die val in Arenberg. Het leidde tot de opgave. Ook Bert Van Lerberghe was slachtoffer van diezelfde val.

Some 80 kilometers remaining at #ParisRoubaix and both @k_asgreen and @bert_bvl are out of the race following those incidents in Arenberg. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 9, 2023

Mohoric kon wel verder, maar zijn ploegmaats Fred Wright en Jonathan Milan niet. Ook zij waren bij die val betrokken en konden dus niet verder.