Straffe outsiders maken top 5 compleet, leven mee met Wout van Aert en zijn onder indruk van Mathieu van der Poel

Er is nog meer dan enkel het verhaal van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Straffe outsiders hebben we ook gezien. Mads Pedersen en Stefan Küng bijvoorbeeld, zij maakten de top vijf compleet.

"Wat een slotstuk van deze klassieke campagne! Ik hoopte om de finale te kunnen rijden en dat is gelukt. Dit is een stap in de goede richting. Hopelijk doen we er volgend jaar nog een stap bovenop", heeft Mads Pedersen vertrouwen getankt uit zijn vierde plek. De elitegroep was eigenlijk al vertrokken zonder hem.

De Deen reed er nog in een ruk naartoe. "Het was zwaar om dat laatste gat nog te dichten. De benen waren goed. Dat was het moment om terug in de wedstrijd te komen. Mathieu van der Poel was supersterk. Ik was aan het wachten tot de favorieten zouden vertrekken. Dat deden ze. Ik kon niet volgen, maar dit was al een succes."

© photonews

Stefan Küng kwam als vijfde over de streep op de piste van Roubaix. "Het was een heel zware dag. Ik heb geprobeerd om niet te veel te doen, mee te kunnen met de groep en alert te blijven. Tegen de aanvallen van Mathieu van der Poel, die versnelde met enorme kracht, kon ik weinig doen. Op het einde was alles nog mogelijk."

De Zwitser stond nog even stil bij de lekke band van Van Aert. "Het is jammer voor Wout van Aert, want anders had hij ook nog kans gehad. Zelf heb ik geen frustratie, want ik heb alles gegeven. Als je op het einde de benen niet meer hebt, moet je accepteren dat bepaalde renners sterker zijn. Ik heb mijn finale gereden. Ik heb nergens spijt van."