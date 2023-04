📷 🎥 Parijs-Roubaix 2023 anders bekeken: van Vélodrome vol verwachting tot de overwinning van Van der Poel

Het is opnieuw een hele belevenis geweest, Parijs-Roubaix. Uiteindelijk door Mathieu van der Poel gewonnen, nadat een hele dag in de Véldrome André Pétrieux reikhalzend was uitgekeken naar de aankomst van de renners.

Het is altijd een bijzonder tafereel tijdens Parijs-Roubaix. Terwijl de koers volop aan de gang is, stromen de mensen met mondjesmaat toe in het stadion van de Vélodrome. Vol verwachting uitkijkend naar de komst van de renners, in blijde verwachting zeg maar. Urenlang uitkijken naar het moment waarop de koploper de piste opdraait. En dan zijn ze daar! De renners komen op verschillende tijdstippen de piste op en werken allen nog een rondje af als mythisch slotstuk van Parijs-Roubaix. Vervolgens is het bijzonder druk op het gazon. U ziet vroege vluchters Rex (Intermarché) en Walscheid met elkaar praten en Pedersen een interview geven. Pedersen haalde de top 5, Walscheid en Rex de top 10. De man met het strafste resultaat, was Mathieu van der Poel. De winnaar van Parijs-Roubaix mocht achteraf zijn verhaal doen op een persconferentie. Voor die begon antwoordde Van der Poel nog even wat berichten. Ongetwijfeld stroomden vele felicitaties binnen.