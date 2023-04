Adrie van der Poel doet opvallende uitspraak over voorjaar van zijn zoon: "Maar dat is mijn mening"

Adrie van der Poel heeft heel wat respect voor de huidige generatie wielrenners. Maar hij neemt ook iets terug tegenover Van Aert en ziet nog verbetering bij zijn zoon.

Opnieuw sneuvelde het snelheidsrecord in Parijs-Roubaix, de wedstrijd werd 1 km/u sneller afgewerkt dan vorig jaar. Het gaat ieder jaar dan ook sneller. "Wij reden over diezelfde wegen, maar dan een uur langer. Terwijl we ook hard reden. Eén uur he, weet je wat dat is?", zei Adrie van der Poel bij In de Leiderstrui.

Nog anderhalve procent beter worden

Volgens Adrie van der Poel doet Alpecin-Deceuninck er veel aan om Mathieu van der Poel rustig aan de start te krijgen. "En ik blijf er bij dat hij nog kan verbeteren. Geen procenten, maar toch: als hij nog een volledige Tour rijdt, kan er nog anderhalve procent bijkomen."

Toch begrijpt vader Van der Poel niet alles wat zijn zoon doet. "Ik vind wel dat ze heel weinig koersen, maar dat is mijn mening. En als ik hem zie rijden in de E3 Saxo Classic, sla ik bijna met mijn kop tegen de muur. ‘Ja pa, dat was in functie van Vlaanderen’ zegt hij dan."