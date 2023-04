Sep Vanmarcke kende ook pech en had zet van Wout van Aert niet zien aankomen: "Iedereen was verrast"

Wout van Aert is een man die al eens met een verrassing kan komen, weet ook Sep Vanmarcke nu. Pech hadden ze beiden, maar Van Aert verbaasde met een initiatief in Parijs-Roubaix.

Het was de snelste Parijs-Roubaix ooit. Het bleef aanvankelijk lang samen. "Dat had ik wel verwacht. Het duurde lang eer een kopgroep ontsnapte. Het was wind in de rug en iedereen wil mee vooruit zitten. Met de aanwezigheid van die toppers weet je dat iedereen wil anticiperen. Iedereen wil een mannetje vooruit sturen."

Uiteindelijk kwam dan toch een ontsnapping tot stand en nog voor het Bos van Wallers brak Wout van Aert de koers open. "Op Haveluy rijden ze onverwacht heel hard weg", stelt Vanmarcke vast. "Ik heb er proberen naartoe te rijden, maar kon het gat niet dichten. Ik was een beetje verrast. Iedereen was verrast, denk ik."

KETTINGPROBLEMEN

Het is lang niet zo dat het daar elk jaar een sleutelmoment is. "Normaal gezien is het daar hard rijden om in positie te geraken voor Arenberg. Dat de koers op dit punt beslist is, was onverwacht. Op Arenberg was er een tweede kans. Er was een valpartij, mijn ketting vloog eraf. Ik kreeg ze er niet meteen op en moest voet aan grond zetten."

Nadien probleem wel opgelost denk je dan, maar niets was minder waar. "Na het opleggen van de ketting gebeurde honderd meter verder net hetzelfde. Ik heb daar heel veel tijd verloren. Als de besten weg zijn, is er geen ploeg die zich opoffert en begint iedereen naar iedereen te kijken."

MOTOREN

"En als ze vooraan misschien in het zog van de motoren komen, heeft de rest weinig kans", maakt Vanmarcke ook nog een bedenking. "Maar goed, ik wil daarover niet klagen, het zijn de besten die vooraan rijden." De Belg van Israel Premier-Tech kwam als zestiende over de meet in Roubaix.