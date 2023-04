Alpecin-Deceuninck laat kopman uit selectie voor Brabantse Pijl en stuurt hem als reserve op stage voor de Giro

Nu de kasseiklassiekers achter de rug zijn trekken heel wat ploegen een blik met andere renners open. Dries De Bondt zou normaal nog doortrekken tot de Brabantse Pijl, maar hij start niet.

De Bondt zit al aan 20 koersdagen dit jaar en begon al eind januari te koersen in Marseille. En mentaal begint het te wegen. "Je hoort me toch niet mopperen over de beslissing van de ploegleiding, hoor", zegt De Bondt bij Het Nieuwsblad.

De Bondt vertrekt mee naar Denia met de ploeg die de Giro gaat voorbereiden, waar hij vorig jaar een etappe won. Maar momenteel is De Bondt wel nog reserve voor de Giro. Hij staat momenteel op de planning voor de Vuelta.

Als iemand nog uitvalt, dan kan De Bondt nog makkelijk invallen. En anders is De Bondt als goed in vorm voor enkele Belgische koersen zoals Dwars door het Hageland, de Brussels Cycling Classic en Circuit de Wallonie. "Ik zie dus alleen maar positieve scenario’s", zegt De Bondt nog.

