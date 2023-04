Hincapie en Bruyneel lyrisch over strijd tussen Van der Poel en Van Aert in Parijs-Roubaix

Wout van Aert en Mathieu van der Poel leken weer een duel uit te vechten in Parijs-Roubaix. Maar een lekke band besliste daar anders over.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel vechten al sinds de jeugd in het veldrijden duels uit tegen elkaar. In Parijs-Roubaix leek het op Carrefour de l'Arbre ook zover te komen, maar een lekke band besliste er anders over.

George Hincapie, ooit nog tweede in 2005, analyseerde in de podcast THE MOVE de twee rivalen, die volgens hem op zoek gaan naar de kleinste details om elkaar te kunnen verslaan.

"Ze kennen mekaar zo goed en als ze allebei een goede dag hebben, weten ze dat het quasi onmogelijk is de andere uit het wiel te rijden. Dus wat doen ze? Tijdens de verkenning gaan ze opzoek naar lastige bochtjes, kleine oppervlaktes gras of een modderpoel waar ze de andere een fout kunnen laten maken."

Ook Johan Bruyneel zag dat de twee elkaar in de gaten hielden op Carrefour de l'Arbre. "Van Aert en Van der Poel begonnen aan die sectie als zesde en zevende."

"Van der Poel liet zich expres uitzakken met als doel Van Aert uit zijn wiel te kunnen rijden terwijl hij de anderen inhaalde. Het werkte niet zoals Van der Poel het wou, maar je ziet wel dat ze op zoek gaan naar kleine dingen om mekaar te kunnen kwijtspelen.