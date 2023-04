🎥 Niccolo Bonifazio schenkt Intermarché-Circus-Wanty in de Ronde van Sicilië de zege

Niccolo Bonifazio heeft de 2e rit in de Ronde van Sicilië gewonnen. Hij won met overwicht de massasprint in Vittoria. Finn Fisher-Black behoudt de leiderstrui.

Dag 2 van de Ronde van Sicilië ging van Canicattì naar Vittoria. Na een heuvelachtige etappe was het een vlak slot. Zo konden de spurters een kans krijgen. De rit was 193 km lang.

Na bijna 30 km vielen 9 renners aan. Zij kleurden de rest van de etappe en bestond enkel uit onbeschreven buitenlandse renners. Ze krijgen bijna 3 minuten voorsprong. Het peloton behield altijd de controle en op minder dan 10 km van de streep werden de koplopers weer gegrepen.

We maakten ons op voor een massasprint. Door de vele rotondes in de finale werd alles op een lint getrokken en EOLO-Kometa trok de sprint aan. Bonifazio ging als 1e aan en won met overmacht de massasprint. Het is zijn 1e zege voor Intermarché-Circus-Wanty en hij won voor Vincenzo Albanese en Blake Quick. Finn Fisher-Black blijft leider.