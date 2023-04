Bijzonder helder: Greg Van Avermaet doet ferme voorspelling over record dat Mathieu van der Poel neerzette in Roubaix

Mathieu van der Poel deed het peloton wat aan met zijn record in Parijs-Roubaix. Greg Van Avermaet heeft het ook meegemaakt en liet voor de start van de Brabantse Pijl verstaan dat de snelste editie ooit in de Hel wel in de kleren kroop.

"In 'mijn tijd', wanneer ik won in 2017, was het ook de snelste editie op dat moment. Dat record is verbroken geweest door Van Baarle en nu is het opnieuw verbroken. De rugwind doet altijd veel, maar de koers is nooit stilgevallen en dat weet je dat het er dicht bij gaat zijn", zegt Greg Van Avermaet in een gesprek met Wielerkrant.

"Rapper dan dit kun je niet meer rijden, denk ik. Ik denk wel dat dit record even zal blijven staan", voorspelt de olympische kampioen van Rio. Van Avermaet is niet blind voor het doorwerkende effect dat de huidige dynamiek in het peloton met zich mee brengt. " Iedereen wil heel vroeg meespringen en dan valt het nooit stil."

GEMIDDELDE SNELHEID OMHOOG

"Ze beginnen er heel vroeg aan en dan beginnen ze in de achtervolging ook te rijden. Dan weet je dat de gemiddelde snelheid omhoog gaat. Anders is er eens een 'dood' halfuur, waarin je eens kan gaan plassen ofzo, en dat is er nu niet geweest", haalt Van Avermaet aan.

Voor hem persoonlijk staan met de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race de twee laatste koersen uit het voorjaar op het programma. "Mentaal is het altijd lastig om je na Roubaix nog eens op gang te trekken, maar ik heb dat in het verleden ook gedaan. Ik kijk er dus wel nog naar uit."

COSNEFROY KANSHEBBER

In de Brabantse Pijl is ploegmaat Benoît Cosnefroy, de nummer 2 van vorig jaar, een belangrijke kanshebber. "Het is leuk om Benoît erbij te hebben. Het is beter om zo veel mogelijk mannen te hebben die goed kunnen zijn. Zeker omdat wij al vermoeid zijn van de voorbije koersen. Beter dus om een frisse man aan de start te hebben."