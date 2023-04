Lotto Dstny moet in laatste instantie nog aan zijn selectie voor de Brabantse Pijl sleutelen

Maxim Van Gils heeft voor de Brabantse Pijl verstek moeten laten gaan. Hij was ziek en de Brabantse Pijl kwam nog te vroeg.

Lotto Dstny maakte zijn zevenkoppige selectie voor de Branbantse Pijl bekend, maar daar zat geen Maxim Van Gils tussen. Nochtans stond die koers oorspronkelijk op zijn programma.

Van Gils moest forfait geven door ziekte. Hij is nog herstellende en de Brabantse Pijl kwam te vroeg. De ploeg verwacht dat Van Gils wel de Amstel Gold Race zal kunnen rijden.

Wel aan de start staan Arnaud De Lie, Florian Vermeersch, Jarrad Drizners, Pascal Eenkhoorn, Mathijs Paasschens, Arjen Livyns en Andreas Kron aan de start. "Het is een mix van klassieke renners, allrounders en klimtypes", klinkt het bij de ploeg.

De Lie is de kopman. "Alleen is het afwachten hoe hij zal reageren na zijn 1e Parijs-Roubaix", aldus ploegleider Mario Aerts op de ploegwebsite. "Ook is er nog Kron die in de laatste wedstrijden toonde hij goed op dreef is en Eenkhoorn heeft ook de goede vorm te pakken."