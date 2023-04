Ook dat nog! Soudal Quick-Step verspeelt eerste podiumplek in klassieker in slotmeters door pech: "Gedegouteerd"

Eindelijk leek Soudal Quick-Step op weg naar een eerste podiumplaats in een klassieker dit voorjaar. Het mocht echter weer niet zijn.

Rémi Cavagna maakte deel uit van een ontsnapping van zestig kilometer die ook tot het einde droeg. "Het was de bedoeling om vooraan te zitten. Op een gegeven moment reed ik alleen voorop. Op de kasseien had ik het wel lastig."

Daarom ook dat het een derde plaats leek te worden voor de Fransman. Tot de tijdritspecialist door pech ook die kwijtspeelde. "Op vijf kilometer van de aankomst ben ik lek gereden. Benoît Cosnefroy valt me nog op de hals." Zijn landgenoot stak hem inderdaad in de laatste honderden meters voorbij.

KOERS 400 METER TE LANG

"Ik ben wat gedegouteerd, want ik strand op 400 meter van een podiumplaats. Het had goed geweest voor de ploeg om een podiumplaats te bemachtigen. Weer wat pech erbij. De benen waren wel goed, daar kan ik tevreden over zijn."