Organisatie Brabantse Pijl ziet geen graten in een minder deelnemersveld: "Het heeft ook zijn voordelen"

De Brabantse Pijl kan in 2023 op een minder deelnemersveld rekenen. Al vindt de organisatie dat niet erg.

In 2022 reden wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel de Brabantse Pijl. Dit jaar zijn ze er niet bij. Ook niemand van de Grote Drie stond in 2023 in Leuven aan de start. Ook staat er geen enkele ex-winnaar (zoals Magnus Sheffield in 2022) aan de start. Toch vindt de organisatie dat niet erg.

"De Brabantse Pijl is altijd een koers van ontdekkingen geweest", koersdirecteur Scott Sunderland aan Sporza. "Zie maar Sonny Colbrelli en Alaphilippe die hier op jong leeftijd wonnen."

"Ook heeft deze koers altijd al bewezen voor opwinding en dynamiek te zorgen", ging Sunderland verder. "Er staan hier ook weinig ploegen met een absolute kopman aan de start. Dat zorgt voor meer dynamiek in de tactiek van de ploegen. En of het nu een grote naam of een opkomend talent is die zal winnen, we zullen een fantastische koers zien."