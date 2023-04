Bijna-ex-winnaar Benoît Cosnefroy krijgt 2 Belgische ploegmaats mee naar de Amstel Gold Race

Benoît Cosnefroy kent zijn ploegmaats voor de Amstel Gold Race. AG2R Citroën heeft zijn selectie voor die koers bekendgemaakt.

Vorig jaar was Benoît Cosnefroy enkele minuten de winnaar van de Amstel Gold Race, maar de wedstrijdjury bekeek nog eens de fotofinish en daaruit bleek dat Michal Kwiatkowski de winnaar was. Zo ging Cosnefroy in enkele minuten van de hemel naar de hel.

In 2023 wil Cosnefroy een nieuwe poging doen om de Amstel Gold Race te winnen. Ondertussen kreeg hij ook de namen van zijn 6 ploegmaten mee. Met Stan Dewulf en Greg Van Avermaet zitten ook 2 Belgen in de selectie. De anderen zijn Mikael Cherel, Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon, Valentin Retailleau en Michael Schär.

Cosnefroy staat met vol vertrouwen aan de start. "Mijn 3e plaats in de Brabantse Pijl is de perfecte start voor het drieluik Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik", liet hij via de ploeg weten. "Dit seizoen heb ik nog steeds een grote uitslag nodig, maar mijn favoriete periode komt eraan. Ook heb ik de goede vorm te pakken en wil ik dat bewijzen."