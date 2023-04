Na de zware valpartijen in Parijs-Roubaix: de renners van Soudal Quick-Step kennen hun verdict

Het is momenteel niet het klassieke voorjaar voor Soudal Quick-Step. Ook in Parijs-Roubaix liep het niet. Op de koop toe moesten Kasper Asgreen, Bert Van Lerberghe en Davide Ballerini na een valpartij opgeven.

Ballerini had een knieblessure opgelopen en moest enkele dagen rusten om de blessure te laten helen. Zo staat er op de website van het team te lezen.

Ook voor Van Lerberghe viel de blessure goed mee. Hij had een spierblessure opgelopen, maar ook hij moest slechts enkele dagen rusten om de blessure te laten helen.

Voor Asgreen was er na de 1e onderzoeken minder goed nieuws. Hij kreeg enkele hechtingen aan de kin en moest naar het ziekenhuis om röntgenfoto's van zijn pols te laten nemen. Daaruit bleek dat er geen breuken zijn. Zo mag Asgreen weer beginnen trainen.

Further investigation on @k_asgreen is negative. He will be able to restart training. https://t.co/nmah8ZKpb5