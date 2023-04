Koersdirecteur van de Amstel Gold Race doet een opvallende bekentenis over de onwaarschijnlijke zege van Mathieu van der Poel in 2019

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, heeft een opvallende bekentenis gedaan. Zo mocht hij tijdens de Amstel Gold Race van 2019 die Mathieu van der Poel won, niet juichen. Al lapte hij daar zijn laars aan.

De Amstel Gold Race kende in 2019 een onwaarschijnlijke ontknoping. Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang reden op kop en leken voor de zege te strijden, maar in de slotkilometer lieten ze de achtervolgers nog terugkeren. Mathieu van der Poel sprintte uiteindelijk naar de zege en won zo de Amstel , terwijl hij enkele hectometers eerder nog in een verloren positie zat.

Nederland juichte en zag zo voor het eerst sinds 2001 nog eens een Nederlander de Amstel winnen. Erik Dekker won toen. Voor koersdirecteur Leo van Vliet was er zo een goede reden om bij de zege van van der Poel te juichen.

Maar dat mocht van Vliet niet. "Ik kreeg een berisping van de UCI", vertelde hij in de Wielerflits Podcast. "Omdat ik niet mag juichen als een Nederlander wint." Een koersdirecteur moet immers altijd zijn neutraliteit bewaren.

Uiteindelijk luisterde van Vliet niet naar de UCI. "Ik vond dat heel vreemd", ging hij verder. "Ik heb er uiteindelijk mijn laars aan gelapt." Achteraf stond van Vliet samen met van der Poel op het podium om mee de zege te vieren.