Benoît Cosnefroy heeft geen schrik van de Grote Drie: "Kijk maar naar Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race van vorig jaar"

Benoît Cosnefroy is een van de favorieten in de Amstel Gold Race. Vorig jaar werd hij 2e.

In 2023 heeft Benoît Cosnefroy nog iets goed te maken in de Amstel Gold Race. Een jaar eerder was hij enkele minuten de winnaar, maar achteraf bleek dat Michal Kwiatkowski gewonnen had. Daarover maakt de Fransman niet veel problemen meer.

Maar dit jaar wil Cosnefroy een nieuwe gooi naar de zege doen. Daarvoor zal hij voorbij topfavoriet Tadej Pogacar moeten. Al heeft hij geen schrik van hem en ziet mogelijkheden om te zegevieren.

"Het is niet zomaar gewonnen spel voor hem", vertelde Cosnefroy aan Het Nieuwsblad. Hij veralgemeende ook naar de Grote Drie met Wout Van Aert en Mathieu van der Poel erbij: "Vorig jaar zat van der Poel tijdens de Amstel ook in de kopgroep. Uiteindelijk deed hij niet mee voor de overwinning. Het is dus geen gewonnen spel voor de Grote Drie."

Zeker in de Amstel denkt Cosnefroy kans te kunnen maken: "De klimmetjes zijn iets korter dan in Luik-Bastenaken-Luik, maar ze volgen elkaar wel in sneltempo op. Al zitten er tussenin ook vlakke stukken tussen en daar heeft de wind vrij spel, wat het lastig maakt om alleen aan te komen."