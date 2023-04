Jumbo-Visma met 2 Belgen aan de start van de Amstel Gold Race

Bij Jumbo-Visma doen ze het in de Amstel Gold Race zonder een van hun absolute speerpunten. Dus geen Wout Van Aert (ondanks eerdere geruchten), Jonas Vingegaard of Primoz Roglic.

Tiesj Benoot staat wel aan de start en is een van de kopmannen binnen de ploeg. Vorig jaar werd hij 3e in de Amstel en de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne van dit jaar krijgt Attila Valter naast zich.

Naast dat duo zit nog een Belg in de selectie. Tosh Van der Sande zal in dienst van de kopmannen rijden. Ook Jos van Emden, Lennard Hofstede, Gijs Leemreize en Sam Oomen zullen aan de start staan.

Getting ready for the Limburg hills. 🚵🏻 This is our line-up for the Amstel Gold Race! pic.twitter.com/AUmrENB7pO