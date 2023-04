Renster van Lotto Dstny neemt drastische beslissing over haar voorjaar

Op sociale media maakte Mieke Docx het nieuws zelf bekend. Ze zal dit voorjaar niet meer in actie komen. "Met mijn team (Lotto Dstny, red.) en trainer besloot ik om vroeger dan gepland tijdens het voorjaar niet meer in actie te komen", schreef ze.

Docx sukkelt al een tijdje met de rug: "De laatste wedstrijden kon ik niet presteren zoals ik wou. Dat komt door de rugproblemen die steeds terugkeren. We zullen dit eerst oplossen vooraleer ik terug kan beginnen koersen."

Together with my team and trainer, I decided to stop my spring classics earlier than planned.



The past races I’ve not been able to show myself as I wanted because of back problems that keep returning and we need to solve it first before I can race again.



