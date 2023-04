VOORBESCHOUWING AMSTEL GOLD RACE: Wie doet topfavoriet Tadej Pogacar wat?

Traditioneel is er op de 3e zondag van april de Amstel Gold Race. Van de Grote Drie is er enkel Tadej Pogacar en hij is ook de topfavoriet.

VORIG JAAR

Net als in 2021 was er in 2022 een debacle rond de fotofinish. Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy sprintten om de zege en het resultaat was niet met het blote oog te zien. Cosnefroy werd al snel tot winnaar uitgeroepen, maar op de fotofinish bleek dat het Kwiatkowski was die won. Zo werd de Pool toch nog de winnaar.

PARCOURS

Het vertrek is in Maastricht en eerst is er nog een lange aanloopstrook vooraleer de renners de 1e keer aan de finish passeren. Onderweg passeren ze onder meer de Loorberg, het Drielandenpunt, de Eyserweg en Sibbergrubbe. Net voor de aankomstzone rijden ze over de Cauberg.

Nadien maken de renners nog eens een grote lus met de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. Ook de Loorberg, de Eyserbosweg en de Keutenberg passeren weer de revue. Via de Cauberg rijdt het peloton nog eens over de finish. Daarna volgt nog een plaatselijke ronde met de Geulhemmerberg en de Bemelerberg om nadien meteen naar de finish te rijden, die er na bijna 254 km ligt.

© photonews

FAVORIETEN

Van de Grote Drie is enkel Tadej Pogacar aanwezig. Hij rijdt de Amstel Gold Race nog maar voor de 2e keer, maar is wel de topfavoriet. In onder meer Parijs-Nice en de Ronde van Vlaanderen toonde hij al dat hij in uitstekende doen is. Ook heeft hij een sterke ploeg naast zich.

Concurrentie zal Pogacar onder meer van INEOS Grenadiers krijgen. Michal Kwiatkowski staat aan de start en ook Tom Pidcock is van zijn hersenschudding hersteld. Bij AG2R is er Benoît Cosnefroy die na vorig jaar nog iets goed te maken heeft. Ook toonde hij zijn goede vorm in de Brabantse Pijl.

© photonews

Bij Jumbo-Visma zijn er geen absolute toppers, maar Tiesj Benoot werd vorig jaar wel 3e. En ook Attila Valter is erbij. Sören Kragh Andersen is na het forfait van Quinten Hermans dan weer de enige kopman bij Alpecin-Deceuninck. Bahrain Victorious rekent dan weer op Matej Mohoric en ook Neilson Powless van EF Education-EasyPost is erbij.

Verder zijn er nog Simon Clarke en Michael Woods van Israel-Premier Tech, Alexey Lutsenko van Astana, Warren Barguil van Arkéa Samsic, David Gaudu en Valentin Madouas van Groupama-FDJ, Mauro Schmid en Andrea Bagioli van Soudal Quick-Step. Ten slotte zijn er nog Lorenzo Rota en Rui Costa van Intermarché-Circus-Wanty en Sergio Higuita van BORA-hansgrohe.

ONZE STERREN

**** Tadej Pogacar

*** Benoît Cosnefroy, Tom Pidcock

** Tiesj Benoot, Matej Mohoric, Neilson Powless, Alexey Lutsenko

* Michal Kwiatkowski, Andrea Bagioli, Valentin Madouas, Sergio Higuita, Rui Costa, Mauro Schmid, David Gaudu