Greg Van Avermaet zag af dit voorjaar: "Dat is niet echt in mijn voordeel geweest"

Geen kopmanschap voor Greg Van Avermaet in de Amstel Gold Race. Met Cosnefroy en Godon heeft zijn ploeg twee renners in vorm.

Greg van Avermaet rijdt met de Amstel Gold Race zijn laatste klassieker van het voorjaar. Zelf is hij geen kopman, bij AG2R-Citroën hebben ze met Cosnefroy en Godon twee mannen die op het podium stonden in de Brabantse Pijl.

Van Avermaet krijgt in de Amstel een beetje de rol van wegkapitein. "Het is leuk om met twee mannen te starten die veel ambitie hebben. Ik hoop Cosnefroy en Godon zo lang mogelijk bij te staan in de finale", zegt Van Avermaet bij Sporza.

Eindelijk de laatste koers

Terwijl toppers zoals Van Aert en Van der Poel nog maar 12 en 13 koersdagen hebben, zet Van Avermaet de teller al op 30 met de Amstel Gold Race.

"Het is heel veel koersen die je rijdt natuurlijk en ook de vele slechte omstandigheden, dat kruipt in de kleren. Dat is niet echt in mijn voordeel geweest. Ik ben heel blij dat het de laatste is. Laat ons hopen dat er nog iets in zit", zei hij nog.