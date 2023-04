Koersvervalsing? Wielerwereld furieus over kopbeurt van koersdirecteur voor Pogačar in Amstel Gold Race

De finale van de Amstel Gold Race werd nog wat ontsierd door een actie van de koersdirecteur, Leo van Vliet. Hij reed plots bijzonder dicht voor Tadej Pogačar, die daardoor weer kon uitlopen op achtervolger Ben Healy.

In de Ronde van Vlaanderen was er het incident met Mathieu van der Poel die na de Oude Kwaremont plots een motor voor zich uit kreeg. En ook in de Amstel Gold Race was er een gelijkaardig incident.

Dit keer was het geen motor met een fotograaf of een camera, wel de wagen van koersdirecteur Leo van Vliet. Net daarvoor had eerste achtervolger Ben Healy de kloof met Pogačar weer tot zo'n 20 seconden gebracht.

Uiteindelijk ging de wagen wel een heel stuk voor Pogačar rijden, maar op dat moment was de kloof alweer gegroeid tot een halve minuut.

Commentator Karl Vannieuwkerke was er niet over te spreken. "Dit heb ik nog nooit gezien in een koers", zei hij. Ook heel wat andere mensen uit de wielerwereld keurden het vooral meteen af op hun sociale media.

Motor bikes one of the biggest problems in professional cycling?



Hold my Amstel 🍺 said the driver of the race direction car in #AGR2023 🤦 pic.twitter.com/H7aJaCAOjE — Jonas Creteur (@jonas_creteur) April 16, 2023

Quality work by #AGR23 race organizers… motorpaced (Derny) racing on the track is always the most exciting. So, guess they are bringing it to the road now. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) April 16, 2023

De achterbank was vol... vandaar dat hij er niet meer in kon🤣 — Edward Theuns (@EdwardTheuns) April 16, 2023