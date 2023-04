Gianni Vermeersch ontgoocheld na een sterke Amstel Gold Race: "Daar heb ik het verkloot"

Gianni Vermeersch heeft een sterke Amstel Gold Race niet met een mooi resultaat kunnen belonen. Hij werd uiteindelijk 14e en was achteraf ontgoocheld.

Op zo'n 80 km van de streep trok Gianni Vermeersch in de aanval. Onder meer Tadej Pogacar ging mee en achteraf bleek dat de beslissende aanval te zijn. "Onze voorsprong bleef lange tijd rond de halve minuut schommelen, maar we wisten die wel vrij goed vast te houden", vertelde de renner van Alpecin-Deceuninck aan Wielerflits.

In de finale moest ook Vermeersch passen voor Pogacar: "Ik probeerde zo lang mogelijk aan te klampen. Al weet ik ook wel dat het voor mij iets te zwaar is als mannen zoals Pogacar aangaan."

Vermeersch kon nog spurten voor een ereplaats, maar uiteindelijk werd hij 14e en was hij ontgoocheld. "Over mijn sprint ben ik echt wel teleurgesteld. Er was nog een aanval van Valentin Ferron op 500 meter van de streep. Ik dacht dat dat het moment was om te counteren, maar daar heb ik mijn sprint verkloot", beschreef Vermeersch zijn sprint.

"Ik ben wel tevreden over mijn koers, maar ontgoocheld over het resultaat. Ik had zeker een plaats in de top 10 verdiend", besloot Vermeersch.