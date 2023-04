José De Cauwer zag iets nieuws bij Tadej Pogacar: "Een momentopname"

Tadej Pogacar heeft opnieuw een zege geboekt, maar toch zag José De Cauwer iets nieuws. Voor het eerst vertoonde hij vermoeidheid.

Al vroeg ontplofte de Amstel Gold Race. Gianni Vermeersch deed een uitval en onder meer Tadej Pogacar glipte mee. Dat was op zo'n 80 km van de streep. Uiteindelijk reed Pogacar iedereen eraf en schudde hij een solo van bijna 30 km uit zijn mouwen.

Pogacar boekte zo al zijn 11 zege van het seizoen. We zagen dus een vertrouwd beeld, maar toch was er iets nieuws tijdens de Amstel, zo merkte José De Cauwer op.

"We zagen op het einde voor het eerst een vermoeide Pogacar", vertelde De Cauwer aan Sporza. "Hij maakte het zichzelf moeilijk door zo vroeg aan te gaan. Ook was er die lekke band die extra stress bezorgde."

Moeten we daar conclusies uit trekken? De Cauwer denkt van niet: "Je kan bezwaarlijk over een vormdip spreken, maar daar had het niets mee te maken. Wel had het met de omstandigheden te maken en mogelijk had hij ook iets te weinig gegeten. Het is dus een momentopname."