Kan Lotte Kopecky ook in 2024 een geweldig voorjaar rijden: "Hiervan hangt het af"

Lotte Kopecky heeft een geweldig voorjaar achter de rug, maar kan ze hetzelfde in 2024 doen? Zeker, maar volgens Marijn de Vries hangt het ook van de Olympische Spelen in Parijs af.

In de Omloop Het Nieuwsblad begon Lotte Kopecky aan haar grand-cruvoorjaar. Ze won meteen haar 1e koers van het seizoen en nadien werd ze in de Strade Bianche 2e. Vervolgens won ze nog Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix pakte ze de 7e plaats en in de Amstel Gold Race werd ze 2e.

Volgens Marijn de Vries is het voor Kopecky haar beste voorjaar ooit. Kan ze in 2024 opnieuw zo'n voorjaar hebben? "Ik zie geen reden waarom ze dat niet nog eens kan doen", vertelde de Vries aan Sporza.

Voor de Vries is er wel een grote maar: "Momenteel is het moeilijk in te schatten hoeveel aandacht dat Kopecky volgend jaar aan haar voorjaar zal schenken. Ze willen op de Olympische Spelen in Parijs op de piste immers ook vlammen."

"Maar Kopecky heeft zeker nog een 5-tal goede jaren in zich. Zo heeft ze nog alle kansen om Parijs-Roubaix te winnen", besloot de Vries.