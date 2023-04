Michel Wuyts na de controverse in de Amstel Gold Race: "In het verleden al iets gelijkaardigs gebeurd"

Na de Amstel Gold Race gaat het vooral over de controverse met de wagen van koersdirecteur Leo van Vliet en niet over de straffe solo van winnaar Tadej Pogacar. Michel Wuyts vindt dat heel spijtig.

Op de Keutenberg liet Tadej Pogacar zijn laatste medevluchter achter. De Sloveen begon aan een straffe solo, maar opeens begon achtervolger Ben Healy terug wat in te lopen.

Net op dat moment passeerde de directiewagen van koersdirecteur Leo van Vliet. De wagen ging net voor Pogacar uitrijden en zo was het verschil weer wat groter. Die actie leidde tot heel wat reacties en controverse.

Michel Wuyts vindt het jammer wat voorgevallen is. "Het doet afbreuk aan de prestatie van Pogacar en dat mag niet", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik heb het getimed", ging Wuyts verder. "De koers is 17 à 18 seconden vervalst, maar de regisseur was zo slim om van beeld te switchen. Ook ging die wagen bij de volgende holleweg terug in de remmen. Maak gewoon dat je wegkomt, pak 100 meter voorsprong en niemand klaagt er nog over", was zijn devies.

Ten slotte haalde Wuyts ook nog de editie van 2019 aan. Julian Alaphilippe en Fuglsang reden voorop, maar uit de achtergrond kwamen nog renners terug, ook Mathieu van der Poel. Die kon uiteindelijk nog winnen. "Alaphilippe en Fuglsang klaagden achteraf dat van Vliet, maar minder prominent, er ook voor veel tussen zat", besloot Wuyts.