Onzekerheid over de deelname van 2 Belgische kanshebbers voor de Waalse Pijl

Er is onzekerheid over de deelname van Dylan Teuns en Quinten Hermans aan de Waalse Pijl. Allebei werden ze de voorbije week ziek.

Dylan Teuns had de voorbije week wat last van zijn keel. Ook maakte hij koorts. Zo kon hij niet aan de Amstel Gold Race deelnemen. Ook over de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik was er meteen onzekerheid.

Het Nieuwsblad weet dat Teuns maandag een medische check-up krijgt. Als hij groen licht krijgt, start hij in de Waalse Pijl. Al denkt de krant dat hij hoogstwaarschijnlijk niet klaar zal geraken. Teuns won vorig jaar de Waalse Pijl en zo is een forfait extra jammer.

Ook over Quinten Hermans bestaat er onduidelijkheid over zijn deelname aan de Waalse Pijl. Hij werd voor de Amstel ziek en kon zo niet starten in de Nederlandse klassieker. Het wordt voor hem ook afwachten of hij van een infectie aan de luchtwegen hersteld raakt.