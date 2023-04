Remco Evenepoel ziet concurrent voor de Giro extra rust nemen door een fysiek ongemak

Rigoberto Uran heeft wat extra rust genomen. Dat is als gevolg van een allergische reactie op pollen. In principe rijdt Uran de Giro en is hij dus een concurrent voor Evenepoel.

In de Ronde van het Baskenland eindigde Rigoberto Uran op een 18e plaats in het algemeen klassement. Op de slotdag verloor hij nog enkele plaatsen en ging hij met een fysiek ongemak naar huis. "Uran had een allergische reactie op pollen", vertelde Tejay Van Garderen aan Wielerflits. "Dat kan in het Baskenland heel slecht zijn en het heeft hem ook veel energie gekost." Daarom besloten ze bij EF Education-EasyPost om Uran wat extra rust te gunnen. De Ronde van de Alpen werd met het oog op de Giro geschrapt, want Italië is uiteindelijk het doel van de Colombiaan. Tenzij er in laatste instantie nog iets aan de planning zou veranderen. Uran zal in de Giro in principe voor het algemeen klassement gaan. Zo zal hij dan de concurrent van Remco Evenepoel zijn. Al is die allergische reactie enkele weken voor de start niet ideaal.