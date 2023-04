Wat is er aan de hand met wereldkampioene Annemiek van Vleuten?: "Deze koersen zouden wel eens definitief voorbij kunnen zijn"

Annemiek van Vleuten is nog niet aan haar beste seizoen bezig. Ook in de Amstel Gold Race was ze onzichtbaar. Wat was er aan de hand met haar?

Op haar website verklaarde Annemiek van Vleuten dat ze "door de kou bevangen was". "Ik ben daar extra gevoelig voor. Zodra het maar gaat regenen, doe ik mijn regenjas aan. Bovendien reed ik met beton in mijn benen", voegde ze er nog aan toe. Van Vleuten voelde zich tijdens de Amstel Gold Race niet sterk genoeg meer en gaf aan dat het team (Movistar) voor Liane Lippert moest gaan. "Ik voelde dat ik op de Cauberg niet mee zou kunnen, terwijl daar een jaar eerder nog ging aanvallen", aldus van Vleuten. Marc Sergeant vertelde aan Het Nieuwsblad dat er wellicht meer aan de hand is. "Ze kan niet meer verbergen dat ze al 40 is." Ook in het excuus "bevangen door de kou" gelooft Sergeant niet echt: "In haar topjaren zou ze daar nooit mee afgekomen zijn." "Technische koersen zoals de Amstel Gold Race met veel draaien, keren en optrekken verteert ze moeilijker. Dat zou voor haar wel eens definitief voorbij kunnen zijn", ging Sergeant verder. Al schrijft hij van Vleuten voor de rest van het seizoen nog niet af: "In rittenkoersen met langere cols zullen we haar wel nog tegenkomen."