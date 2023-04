Een nieuwe rol of andere doelen? Jumbo-Visma doet geheimzinnig over Wout van Aert

Wout van Aert geniet momenteel van rust na zijn voorjaar. Maar toch wordt er alweer uitgekeken naar de Tour.

Na een voorjaar met heel wat ereplaatsen en winst in de E3 Saxo Classic heeft Wout van Aert nu even tijd voor wat minder druk. De Ronde van Zwitserland in juni is zijn eerstvolgende wedstrijd.

Wat zijn de doelen dit jaar in de Tour?

Daarna gaat de focus weer op de Tour, waar hij de afgelopen jaren al 9 etappezeges en het groen pakte. Vorig jaar droeg Van Aert ook het geel. Wat de doelen voor dit jaar zijn en of hij weer voor groen gaat, is nog niet duidelijk.

En ook grote baas Richard Plugge doet er nog wat geheimzinnig over. "Wat Wout nog meer kan doen, dat staat in de sterren geschreven. Hij verbaast ons en jullie elk jaar weer. Wat hij straks in de Tour gaat doen, dat komt nog wel aan bod. We hebben nog even", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De eerste rit in de Tour, met start en finish in het Baskische Bilbao, moet Van Aert liggen. Op 10 kilometer van de streep ligt een klim van 2 kilometer aan 10% en ook de laatste kilometer loopt zo'n 5,4% op.