Is voorjaar van Jumbo-Visma en Van Aert nu wel of niet mislukt zonder Monument? Richard Plugge is duidelijk

Jumbo-Visma was in heel wat klassiekers dit voorjaar de dominante ploeg. Wat is nu de eindbalans voor de ploeg en hoe kijken ze terug op het missen van een Monument?

Jumbo-Visma won met de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen maar liefst vijf (semi)klassiekers. Maar geen Monument.

Toch kijkt grote baas Richard Plugge met volle trots terug op het voorjaar. De ploeg pakte in totaal al 24 overwinningen en staat nog altijd bovenaan het ploegenklassement van de UCI.

Geen Monument

De teleurstelling over het missen van een overwinning in een Monument was er vooral na Parijs-Roubaix. Zonder lekke band op Carrefour de l'Arbre was het volgens Plugge ook een heel andere wedstrijd geworden.

"Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar als hij daar die pech niet heeft, draait hij sowieso als eerste van die strook af", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Dat we die doelen niet konden bereiken, is aan de ene kant teleurstellend, maar aan de andere kant is al de rest zo ongelofelijk goed verlopen dat dat zoveel goed maakt."