Lance Armstrong niet de spreken over Amstel Gold Race en koersdirecteur Leo van Vliet

De Amstel Gold Race was voor het zoveelste jaar op rij weer controversieel. Deze keer door een 'kopbeurt' van de auto van koersdirecteur van Van Vliet voor Pogačar.

In 2019 was er de twijfelachtige tijdsaanduiding in de achtervolging van Van der Poel, in 2021 en vorig jaar zorgde de finishfoto dan weer voor heel wat discussie. En dit jaar liep het dus meer mis in de Amstel Gold Race.

Op het moment dat Pogačar tijd lijkt te verliezen op achtervolger Healy gaat de wagen met koersdirecteur Van Vliet hem voorbij en blijft ook een tijd voor de Sloveen rijden. Het zorgde voor heel wat boze reacties in de wielerwereld.

Armstrong streng, Bruyneel milder

Ook Lance Armstrong sneed het voorval aan in zijn podcast THE MOVE. "Er is geen enkel excuus voor een koersdirecteur om je zo te gedragen. Pogačar heeft echt geen hulp nodig van Leo van Vliet. Er was meer dan genoeg ruimte genoeg. In een koers met het statuut van de Amstel Gold Race zou dit nooit mogen gebeuren."

Johan Bruyneel was minder streng. "Ik kan me voorstellen dat Leo heel graag Pogačar als winnaar op het podium zag. Maar ik heb in het verleden al veel ergere dingen gezien gebeuren in koers. Hoe dan ook, Pogačar zou deze Amstel Gold Race altijd gewonnen hebben."