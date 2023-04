Lotto Dstny hoopt een slag te slaan dankzij goudhaantje Arnaud De Lie

Lotto-Dstny is aan een uitstekend seizoen bezig. De Belgische ploeg hoopt dan ook te profiteren van revelatie Arnaud De Lie.

Arnaud De Lie is tegenwoordig het grote uithangborg van het herboren Lotto Dstny. De Belgische ploeg is uitstekend bezig en staat momenteel achtste in de ploegenranking op basis van de UCI-punten.

Om in de toekomst verder te kunnen groeien heeft Lotto Dstny wel nog extra geld nodig. "Dankzij Arnaud hebben we nu ook een Franstalig uithangbord wat de vijver om in te vissen groter maakt", zegt Roger Malevé, voorzitter van de raad van bestuur van het wielerteam bij Het Nieuwsblad.

Extra geld voor contractverlenging?

Toch is aantrekken van nieuwe sponsors een opdracht van de lange adem benadrukt Malevé. Het duurt volgens hem dan ook zo'n twee jaar om een relatie op de bouwen met een sponsor voor er ook effectief een contract van komt. "Je moet ook iets aan te bieden hebben. Dat lukt momenteel aardig."

De Lie zelf ligt nog vast tot eind volgend jaar bij Lotto Dstny. Als het zijn contract wil verlengen zal het dus zeker op zoek moeten naar een nieuwe sponsor die een beter betaald contract voor De Lie kan helpen betalen.