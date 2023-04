Mathieu van der Poel is er nog niet klaar mee: "Zal hem deze week eens bellen"

Mathieu van der Poel heeft na het voorjaar even de pauzeknop ingedrukt. Maar nu al wordt er gekeken naar de volgende doelen van de Nederlander.

Mathieu van der Poel beleefde volgens hem "zijn beste voorjaar ooit" met zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Maar tot begin juni geen competitie meer voor Van der Poel, de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) wordt zijn eerst volgende wedstrijd.

Gianni Vermeersch vertelde onlangs dat Van der Poel ook van het WK in Glasgow dit jaar een doel zou maken. Zeker na vorig jaar met het hotel-incident in Wollongong. En aan Glasgow heeft Van der Poel goede herinneringen.

In 2018 eindigde hij op het EK op de weg in Glasgow als tweede. "De ronde is nu niet exact hetzelfde als die in 2018, maar wel vergelijkbaar", zegt bondscoach Koos Moerenhout bij NOS.

Ook WK mountainbike?

Maar mogelijk is het WK op de weg (op 6 augustus) niet het enige WK dat Van der Poel zal rijden. Want ook het WK mountainbike (op 12 augustus) vindt plaats in Glasgow. Van der Poel, die op de Olympische Spelen zwaar ten val kwam, zou nog altijd ambitie hebben op de mountainbike.

"Maar er is nog veel onduidelijk over wanneer hij dat wil doen. Ik snap dat het bij hem niet de hoogste prioriteit heeft, maar die vraag heb ik wel. Ik heb deze week in mijn agenda staan om hem te bellen erover", zegt bondscoach Gerben de Knegt