Patrick Lefevere kan het niet laten en prikt opnieuw naar (geblesseerde) Julian Alaphilippe

Tijdens de winter zette Patrick Lefevere Julian Alaphilippe op scherp met enkele prikjes over zijn prestaties en zijn loon. En ook nu doet Lefevere dat weer.

Julian Alaphilippe kende dit voorjaar alweer heel wat tegenslag. In de Strade Bianche en Milaan-Sanremo was hij gewoon niet goed genoeg, maar in de E3 was hij al wat ziek en in de Ronde blesseerde hij zich aan zijn knie.

Alaphilippe kon daardoor al voor het tweede voorjaar op rij niet uitblinken. Tijdens de winter had Lefevere als eens geprikt naar Alaphilippe dat hij resultaten moest leveren voor zijn stevig loon.

Lefevere niet tevreden

“Ik heb een mooie uitdrukking in het Frans geleerd: ‘Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire’. In het leven moet iedereen zijn salaris rechtvaardigen”, stelde Lefevere bij de podcast Grand Plateau van RCM Sport.

"Wel, hij zal zijn salaris eind 2024 drie jaar gekregen hebben. Gelukkig is hij twee keer wereldkampioen geworden. Daarnaast heeft hij in 2021 de openingsrit van de Tour gewonnen en het geel gedragen."

"Ik snap dat Franse ploegen daar tevreden mee zijn, maar ik niet. Ik hou van Julian, net als iedereen. Hoe kun je nu niet van hem houden? Maar ik moet ook realistisch zijn: hij neemt een grote hap uit mijn budget. Ik wil dan ook resultaten zien."

Toch kan er nog veel veranderen dit seizoen, zo komen er met de Tour, het WK en Lombardije nog heel wat mooie dingen aan. Als Alaphilippe daar uitblinkt, is het al een heel ander verhaal voor Lefevere.