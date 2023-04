Slecht nieuws over Cian Uijtdebroeks vanuit de Alpen, wedstrijd van zaterdag in België in gevaar?

Geen Cian Uijtdebroeks meer in de Tour of the Alps. De jonge Belg heeft opgegeven door ziekte.

Cian Uijtdebroeks startte maandag in de Tour of the Alps voor BORA-hansgrohe en ging ook lang mee met de favorieten. De jonge Belg moest uiteindelijk wel lossen en kwam binnen op 1:52 van winnaar Geoghegan Hart.

Maar dinsdag is Uijtdebroeks niet meer van start gegaan in de rittenkoers. Uijtdebroeks vertelde bij Wielerflits dat hij was opgestaan met 38 graden koorts en hij bijna niet had geslapen.

"Voor de duidelijkheid: ik heb geen corona, dat hebben we ook al getest. Maar het heeft geen zin om verder te fietsen", zei Uijtdebroeks. Uijtdebroeks wil ook zijn ploegmaten Vlasov en Kämna niet aansteken met ziekte, zij zitten echter in de laatste rechte lijn in hun voorbereiding op de Giro.

Onzeker voor nationale tijdrittest

Zaterdag zou Uijtdebroeks starten in een wedstrijd in België, namelijk in een nationale testtijdrit voor jeugdrenners in Poperinge, georganiseerd door Ertevoedekoers. Uijtdebroeks zou als prof toch starten, maar dat lijkt door die ziekte nu toch onzeker.