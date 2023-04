🎥 Lennard Kämna herhaalt de geschiedenis in de Tour of the Alps, Geoghegan Hart blijft leider

In de derde rit van de Tour of the Alps was het opnieuw aan de klimmers. De Duitser Lennard Kämna was daarin de sterkste.

Vanuit Ritten reed het peloton in de derde rit richting Brentonico San Valentino, een slotklim van 15,4 kilometer aan 7,5%. Een groep van 12 renners probeerde het peloton voor te blijven, maar dat mislukte. De Amerikaan Dombrowski was de laatste man van de vlucht die werd opgeraapt op de slotklim onder alweer het tempo van INEOS Grenadiers voor leider Geoghegan Hart. Daarna nam BORA-hansgrohe het over. Op iets minder dan 6 kilometer van de streep versnelde van dat team de Duitser Lennard Kämna uit de groep der favorieten. De Ecuadoraan Cepeda (EF) kwam nog aansluiten en die zonder omkijken de volgende kilometers op kop. Kämna bleef in het wiel zitten en zag de achtervolgers met leider Geoghegan Hart dichterbij komen. Op zo'n 600 meter van de streep versnelde Kämna en de Duitser pakte zo net als vorig jaar de derde rit in de Tour of the Alps. Zijn ploegmaat Vlasov werd nog tweede, Cepeda strandde op plek drie. Geoghegan Hart blijft leider in het klassement. 🚴⛰️ | Lennard Kämna rijdt weg bij Jefferson Cepeda en pakt de etappe. De Duitser blijft de andere favorieten net voor! 🥇👏 #TouroftheAlps



