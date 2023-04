Geen zekerheid vooraf: Tadej Pogacar trekt zich op aan 'gelijke kansen'-aspect en weet wat zijn grootste uitdaging is

Tadej Pogacar imponeert dit voorjaar, maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Uitdagingen zijn er nog steeds en de koersen volgen mekaar snel op.

Dat laatste is ook wat de topfavoriet voor de Waalse Pijl aanhaalde voor aanvang van de start. "Het was zondag pas een grote koers. Er staan hier min of meer dezelfde renners aan de start dan in de Amstel. We hebben allemaal maar een paar dagen gehad om te herstellen", is de Sloveen tevreden dat het een strijd met gelijke kansen is.

In vorige edities reed Pogi nog nooit een podium in Hoei, door moeilijkheden qua positionering. Gaat het dit jaar anders zijn? "Ik weet het niet. We zullen zien of ik vandaag een beter resultaat kan neerzetten dan in de vorige jaren."

SPRINTEN OP DE MUUR

Velen vrezen een hele vroege demarrage van Pogacar. "Het hangt allemaal af van de situatie na de eerste twee keren op de Muur. Normaal zal het toch wel naar boven sprinten zijn op de Muur van Hoei", verwacht hij geen rare dingen.

De positionering op de Muur zal voor hem ook in 2023 de grootste uitdaging zijn. "Als ik in een goede positie geraak, denk ik wel dat een goed resultaat mogelijk is."