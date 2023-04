Soudal Quick-Step en Evenepoel over duel met Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik: "Dat zien we niet gebeuren"

Luik-Bastenaken-Luik is zondag een van de grote doelen van Remco Evenepoel dit seizoen. Met een nederlaag tegen Pogačar wordt evenwel geen rekening gehouden.

Remco Evenepoel blijft nog even in Spanje om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Giro. In tegenstelling tot heel wat van zijn concurrenten voor de Giro staat Evenepoel dus niet aan de start in de Waalse Pijl.

Verlies in Luik niet belangrijk voor de Giro

Maar er wordt vooral al gekeken naar Luik-Bastenaken-Luik en het duel met Tadej Pogačar. Maar ook bij een zware nederlaag tegen de Sloveen maken ze zich Soudal Quick-Step geen zorgen over de Giro.

"In dat geval ligt het er natuurlijk wel aan op welke manier hij verliest, hé. Is hij sterk, rijdt hij samen met Tadej de rest op een hoopje maar moet hij in Luik de duimen leggen in de sprint? Dan zal hij daar alleen maar supertevreden mee kunnen zijn", zegt trainer Koen Pelgrim bij HLN.

"Anders zal het worden gepercipieerd als hij op La Redoute moet lossen uit een groep van een man of veertig. Maar dat zien we voor alle duidelijkheid niet gebeuren", zegt Pelgrim nog.