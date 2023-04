Waarom de Waalse Pijl het zwarte beest is voor Tadej Pogačar: "Het heeft geen zin"

Tadej Pogačar is de topfavoriet voor de Waalse Pijl. Maar de Sloveen behaalde er de laatste jaren geen al te beste resultaten.

De Waalse Pijl moet zowat de enige wedstrijd zijn waar Tadej Pogačar na vier deelnames nog altijd niet gewonnen heeft. Hij stond er zelfs nog nooit op het podium. 52ste, 9de, een opgave en vorig jaar 12de.

Een vroege aanval is door de slotklim van de Muur van Hoei dan ook uitgesloten. "Makes no sense, in mijn ogen. Heeft geen zin. Alle teams hebben nog zo veel renners in de finale om de kopman af te zetten aan de voet... Al weet je met Tadej natuurlijk nooit", zegt ploegleider Marco Marcato bij HLN.

Afstand niet in het voordeel van Pogačar

De Waalse Pijl is met zijn 194 kilometer ook relatief kort in vergelijking met echte klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen of Luik-Bastenaken-Luik, die boven de 250 kilometer zijn. Niet in het voordeel van Pogačar.

Daarom begint iedereen ook redelijk fris aan de laatste beklimming van de Muur van Hoei. Een goede positie, vaak het zwakke punt van Pogačar, en de timing van je eindschot zijn daarom erg belangrijk.

"Als de koers 250 kilometer in plaats van 200 kilometer lang was, zou het makkelijker zijn voor Tadej om het verschil te maken", stelt Marcato nog.