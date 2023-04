📷 Remco Evenepoel verkent Luik-Bastenaken-Luik, test en komt mooi volk tegen, ook Tadej Pogacar in actie

De topfavorieten hebben de finale van Luik-Bastenaken-Luik verkend. Remco Evenepoel kwam onder meer Philippe Gilbert tegen.

Vrijdag was het tijd voor de verkenning van Luik-Bastenaken-Luik. Verschillende ploegen bevonden zich op het parcours.

Ook Soudal Quick-Step met Remco Evenepoel was aanwezig. Zij verkenden de laatste 70 km. Onderweg kwamen ze heel wat wielertoeristen tegen en ook Philippe Gilbert was er. Er was wat tijd om wat bij te praten.

© photonews

Evenepoel had ook even de tijd om zich te testen. Hij trok door op de Côte de la Redoute en reed iedereen los uit het wiel. Daarna koos hij voor een wat gezapiger tempo en reed de ploeg samen richting de aankomst Luik.

© photonews

Naast Soudal Quick-Step verkende ook UAE. Tadej Pogacar en co verkenden de laatste 60 km van het parcours en reden samen naar de finish.