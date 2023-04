Wat met de vorm van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik?: "Hier hangt het van af"

Remco Evenepoel staat zondag aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Hij heeft er net een hoogtestage opzitten en daardoor zijn er twijfels over diens vorm.

Sinds 2000 won nog maar 4 keer iemand Luik-Bastenaken-Luik zonder de Waalse Pijl te hebben gereden. Met een inactiviteit van 3 weken is dat zelfs nog nooit gelukt. Het lijkt dus een onmogelijke opdracht voor Remco Evenepoel.

Zijn trainer Koen Pelgrim denkt daar anders over. "In het verleden is het bij Evenepoel wel gelukt", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Vorig jaar won hij nog de Clasica San Sebastian, 4 dagen eerder had hij zijn hoogtestage in Livigno nog afgesloten."

"Alles hangt af van hoe intens je traint", ging Pelgrim verder. "Als je op de laatste dag nog als een gek traint en je hebt een paar dagen later een wedstrijd, dan kan het zijn dat je daar de gevolgen van draagt. Dat komt niet door de hoogte, maar door de training. Dus we hebben vertrouwen dat de stage niet echt een factor zal zijn."

Pelgrim gelooft erin, maar beseft ook dat het in Luik nog altijd kan misgaan: "We zijn redelijk zeker dat hij conditioneel in orde is, maar hoe dat in een wedstrijd van 260 km uitpakt, weet je nooit. De echte test is de wedstrijd zelf."