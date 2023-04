De "bepalende" aanpassing in Luik-Bastenaken-Luik: "De ploegmaats van Remco Evenepoel zijn unaniem"

Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik is tegenover de andere jaren lichtjes gewijzigd. Het stuk van La Redoute waar Remco Evenepoel aanviel is er niet meer bij. Ze draaien eerder rechtsaf. De renners zijn over de wijziging enthousiast.

Vanuit Remouchamps gaat het peloton steevast naar La Redoute. Vorig jaar plaatste Remco Evenepoel in de uitloper ervan zijn beslissende aanval, maar deze keer zullen ze er niet passeren. Ze slaan net daarvoor rechtsaf en nemen een korte afdaling richting het gehucht Playe. Daarna draait het peloton linksop om de klim richting Cornémont te nemen. "Die is totaal nieuw", weet Philippe Gilbert bij Le Soir. "De benen gaan veel pijn doen, omdat het een snelle aaneenschakeling van beklimmingen is." Volgens Gilbert zal positionering voor La Redoute meer dan ooit belangrijk zijn: "Je moet bij de voet echt wel vooraan zitten, omdat in die korte afdaling die vrij technisch is, het verschil kan gemaakt worden." Gilbert verkende ook de finale van Luik-Bastenaken-Luik en reed een tijdje in het gezelschap van Soudal Quick-Step. Met Remco Evenepoel had Gilbert niet de kans om over die parcoursaanpassing te praten, maar met zijn ploegmaats wel. "En die waren unaniem: hij zal bepalend zijn en het maakt de wedstrijd moeilijker en onvermijdelijk ook aantrekkelijker", aldus Gilbert.