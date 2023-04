Lotte Kopecky ziet een ploeggenote een jaar bijtekenen: "Ik heb 2 grote doelen in 2024"

Marlen Reusser heeft bij SD Worx voor een jaar bijgetekend. Het zal haar 3e seizoen zijn, waar ze zich vooral op de tijdrit zal richten.

In 2022 ging Marlen Reusser naar SD Worx en werd ze onder meer ploegmate van Lotte Kopecky. Ze won onder meer een etappe in de Tour en dit jaar won ze met een straffe solo Gent-Wevelgem. De Zwitserse zal er nog een extra jaar aanbreien.

“Ik heb het bij deze ploeg naar mijn zin", vertelt Reusser op de website. "Ik leer hier nog altijd hoe ik beter kan presteren. In de wedstrijden koersen we echt als een team, terwijl we in de voorbereiding op de wedstrijden het teamgevoel bouwen. Juist door altijd als een team te koersen, maken wij vaak het verschil. Verder heb ik qua koerswijze het laatste anderhalf jaar enorm veel geleerd. Het was dan ook mijn wens om er met Team SD Worx uit te komen.”

Na het voorjaar zal Reusser zich volledig op de tijdrit richten. Ze wil in Parijs Olympisch kampioene worden. In 2021 werd ze in Tokio 2e. "Daarna richt ik me op het WK tijdrijden dat in september in mijn thuisland in Zürich plaatsvindt. De Spelen en het WK gaan 2 belangrijke beproevingen worden."