Patrick Lefevere benoemt een typisch cliché: "Remco Evenepoel dwingt dat af"

Soudal Quick-Step kent geen al te best voorjaar. Veel heeft te maken met het gebrek aan leiderschap dit jaar.

Dit voorjaar waren er niet veel goede resultaten voor Soudal Quick-Step. In de meeste wedstrijden kwam het team tekort. In de Ronde van Vlaanderen was er wel een 7e plaats voor Kasper Asgreen, nadat hij met een vlucht was meegegaan.

Verder vielen de resultaten tegen. Patrick Lefevere gaf het al vaak aan: "Een ploeg is maar zo goed als zijn kopman." Een groot cliché in de koers en in Het Nieuwsblad verklaarde hij die uitspraak voor zijn team.

"Het is zelden zo duidelijk geweest als dit voorjaar. In de Vlaamse klassiekers hadden we geen leider. Er was niemand die qua persoonlijkheid en groepsdynamiek de boel naar omhoog kon trekken en dat ging ook over de fysieke conditie", aldus Lefevere.

Volgens Lefevere heb je een kopman nodig, waarvan de rest weet dat die kan winnen. "Iedereen wil dan niet diegene zijn die de boel om zeept helpt", ging Lefevere verder. "En Remco Evenepoel dwingt dat af. Dat zal in Luik-Bastenaken-Luik zo zijn en straks ook in de Giro."