Revelatie Ben Healy wil (ook) in Luik Pogacar en Evenepoel het vuur aan de schenen leggen: "Mijn enige manier van koersen"

Ben Healy is de revelatie van de klimklassiekers en ook in Luik-Bastenaken-Luik gaat hij vol voor een goed resultaat.

In de Brabantse Pijl maakten we kennis met de Ier Ben Healy. In de sprint werd hij 2e en ook in de Amstel Gold Race werd hij 2e. Toen was enkel Tadej Pogacar beter.

Zo maakte Healy op korte tijd naam in het peloton en graag wil hij daar een vervolg aan breien. Zondag staat hij aan de start van Luik-Bastenaken-Luik en daar neemt hij het opnieuw op tegen Pogacar en deze keer is ook Remco Evenepoel erbij.

Healy kenmerkt zich door zijn aanvallende koersstijl. "Dat is altijd mijn enige manier van koersen geweest", vertelde hij aan L'Equipe. "Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Ik begin graag van ver, probeer al mijn tegenstanders te testen en kijk dan waar het me brengt. Ik ben niet bang om te verliezen."