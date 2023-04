Van der Poel en Van Aert opnieuw vergeleken: "Van der Poel heeft meer talent en killersinstinct"

In een podcast met Lance Armstrong stelde Johan Bruyneel al eens dat Van der Poel meer talent heeft dan Van Aert. En spreekt hij zich opnieuw uit over de twee.

Terwijl Mathieu van der Poel dit voorjaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn erelijst zette, won Wout van Aert de E3 Saxo Classic. Van der Poel won nu al vier Monumenten in totaal, Van Aert slechts één met Milaan-Sanremo in 2020.

"Voor Van Aert staan de Ronde en Roubaix een trapje hoger dan Milaan-Sanremo. In de ogen van de fans, waar ik mezelf toe reken, zou het een falen zijn mocht hij zijn carrière afsluiten zonder winst in de Ronde of Roubaix. Er is geen garantie. En elk jaar niet gewonnen, is een kans die weg is", zegt Bruyneel bij HLN.

Van der Poel beter, Van Aert consistenter

Bruyneel vindt dan ook dat Mathieu van der Poel de betere is van Van Aert. "Ik denk dat Van der Poel intrinsiek iets meer talent heeft en iets meer het killersinstinct heeft op het moment van de waarheid."

Maar Bruyneel ziet ook een zwakheid bij Van der Poel die hij niet ziet bij Van Aert. "Van der Poel is ook wisselvallig. Je kunt niet altijd op hem rekenen. Van Aert is net zo goed een supertalent."

"Ik ken hem niet persoonlijk. Voor wat ik zie, past hij zeer goed in het systeem Jumbo-Visma, dat staat voor een systematische aanpak, ongelooflijk veel discipline en er altijd staan op de grote momenten."