Maxim Van Gils, knap elfde in Luik-Bastenaken-Luik, onthult hoe hij aanval van Remco Evenepoel beleefde

Opnieuw een ereplaats voor Lotto-Dstny en Maxim Gils. Bij zijn debuut in 'La Doyenne' werd Van Gils knap elfde.

Maxim Van Gils (23) kan terugblikken op een goed Ardens drieluik. De jonge Belg van Lotto Dstny werd 7de in de Amstel Gold Race, 8ste in de Waalse en nu 11de bij zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik.

Naar adem happen bij aanval Evenepoel

"Dit is een derde ereplaats op een week tijd, een elfde plek bij mijn debuut aan La Doyenne is mooi. Ik wist wel wat ik in mijn mars had, maar toch heb ik mezelf aangenaam verrast in deze Ardennenklassiekers", zei Van Gils op de ploegwebsite.

"Op La Redoute ging het echt enorm hard. Ik moest even een gaatje dichten en bij de versnelling van Remco kon ik mijn tempo aanhouden, maar moest ik op de top toch even naar adem happen."

Van Gils kwam uiteindelijk weer aansluiten bij een groepje en kon zo nog meedoen voor plek acht. "Aan het eind was het echt een strijd tussen stervende zwanen, werd er slag om slinger aangevallen en kon ik uiteindelijk een 11de plek bemachtigen."