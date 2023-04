🎥 De pechvogel van de dag: renner van Intermarché-Circus-Wanty ziet proloog de mist ingaan: "Dit heb ik nog nooit gezien"

Rui Costa heeft in de proloog in de Ronde van Romandië een echte baaldag beleefd. Bij de start brak meteen zijn voorblad af en waren zijn kansen voor een goed resultaat meteen voorbij.

Op het aangegeven tijdstip stond Rui Costa te wachten om aan zijn proloog in de Ronde van Romandië te beginnen. Hij wou vertrekken en bij zijn 1e pedaalslag hoorden we meteen een krak. Zijn voorblad was afgebroken.

"Dit heb ik nog nooit gezien", aldus de commentatoren van Eurosport. "Het lijkt of de boutjes van het voorblad afgebroken zijn en dat daardoor het voorblad bij Costa afbrak."

Costa kon niet meer verder en moest zo dus meteen wisselen. Hij sprong op een gewone reservefiets en leek wat last te hebben van zijn knie. Zo mocht hij al meteen enige ambities opbergen. Hij kwam immers op 4'52" achterstand binnen. Dat is bijna de tijd die je over de proloog deed, maar in een proloog is er geen tijdslimiet. Costa zal dus de komende week op ritwinst moeten mikken.