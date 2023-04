De laatste rechte lijn richting de Giro: zo probeert Remco Evenepoel de laatste beetjes te winnen

Remco Evenepoel is na Luik-Bastenaken-Luik opnieuw op hoogtestage vertrokken. Daar probeert hij de laatste extraatjes richting de Giro te winnen.

Koen Pelgrim, de trainer van Remco Evenepoel, vertelde aan Sporza dat zijn poulain op schema zit richting de Giro. "Het grootste werk moet nu wel gedaan zijn. Nu nog dingen rechtzetten, zou moeilijk zijn", klonk het.

Toch trok Evenepoel na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik nog naar het hoogtehotel. "We willen deze vorm vooral aanhouden en nog wat verder aanscherpen", ging Pelgrim verder. "Al zal er niet veel meer bij kunnen."

In een grote ronde moet je 3 weken goed zijn. Daarom kozen ze voor een aanpak met niet te veel intensiteit. "We willen zijn basis zo breed mogelijk houden", aldus Pelgrim. "Ook zetten we de hoogtestage zo dicht mogelijk tegen de Giro, zodat hij in de laatste week hopelijk nog zo goed mogelijk is." Ten slotte zal Evenepoel ook extra met zijn tijdritfiets rijden.