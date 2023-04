Philippe Gilbert ziet het wat somber in voor Tadej Pogacar: "Het kan gevolgen hebben voor zijn carrière"

Tadej Pogacar kwam tijdens Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val. Philippe Gilbert ziet het wat somber in voor de Sloveen. Hij vreest een beetje voor de gevolgen voor zijn carrière.

Na en val moest Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik opgeven. Eerst probeerde hij nog, maar dan moest hij toch in de ambulance stappen. Hij had een een paar breukjes in zijn pols.

Philippe Gilbert gaf bij Eurosport als analist zijn mening over de situatie. "Het is een meervoudige breuk en we moeten bekijken wat de impact van de blessure zal zijn", aldus Gilbert. "Ik ben bang dat het wat tot stijfheid kan leiden. Soms tast het de schouder aan"

En soms moet je je positie op de fiets veranderen", ging Gilbert verder. "Dat is als de blessure niet goed geneest en dan moet de rest van je lichaam zich ook aanpassen. Dat kan dan een invloed op de rest van zijn carrière hebben. Op het hoge niveau waar hij rijdt, kan 1 of 2% minder al een grote verandering zijn."